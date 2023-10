Hypotéky mírně zlevňují

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a nabídkové sazbě 6,05 % klesla o 120 korun na 22 650 korun. V porovnání se situací před pěti měsíci se snížila o 600 korun.

Nejvýraznější pokles úrokových sazeb zaznamenaly hypotéky fixované na jeden rok. Hypotéky do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) zlevnily v průměru o 0,14procentního bodu na 6,43 procenta a hypotéky pro mladé do 36 let (LTV nad 80 procent) o 0,08 procentního bodu na 6,01 procenta. Úrokové sazby hypoték s LTV do 80 procent a fixací na deset let klesly o sedm procentních bodů na 5,88 procenta a s LTV nad 80 procent o jeden procentní bod na 6,22 procenta.