Povinnou penzijní rentu vláda odložila, reforma má skluz

Vláda nicméně do budoucna dál počítá s tím, že kdo vybere naspořené peníze najednou, přijde o státní příspěvky či o daňové zvýhodnění. Týkat se to má jen nových smluv.

„Musíme promyslet, jak motivovat účastníky, aby rentu více využívali. Je vyloučeno, že by se to týkalo stávajících smluv,“ prohlásil už dříve ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

„Platí, že v rámci koaličních jednání se za ministerstvo budeme k tomuto tématu chtít vrátit,“ potvrdil Právu mluvčí resortu práce Jakub Augusta. „Týkat se to bude všech produktů v rámci třetího pilíře důchodového systému,“ dodal Kohajda.

„Jde o to, aby některé produkty nebyly touto povinností znevýhodněny. „Aktuálně předpokládáme, že by tato otázka měla být dořešena do šesti měsíců,“ doplnil poslanec.