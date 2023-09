Jak se komu vyplatí v práci skončit

„To je hodně a zvýší to důchody přiznané v příštím roce. Zejména proto ne vždy vychází jako výhodnější přiznání důchodu ještě v roce 2023,“ upozornil poradce Martin Kohoutek, který pro Novinky a Právo připravil několik modelových příkladů.

V nich pro zjednodušení stanovil jako základní parametry 45 let získané doby důchodového pojištění a celoživotní mírně podprůměrnou mzdu.

Předčasná penze letos vs. řádný důchod 2024

Pan Aleš se narodil 25. 1. 1960, řádný důchod má 25. 3. 2024. Předčasný důchod přiznaný ke dni 30. 9. 2023 by činil 18 901 Kč (včetně červnové mimořádné valorizace) a po valorizaci od ledna 2024 by byl 19 261 Kč.

Vláda schválila růst penzí

O přiznání důchodu v období 1. 10. až 31. 12. 2023 nemá smysl uvažovat – důchod by byl kvůli změnám jen nižší. Řádný důchod přiznaný k 25. 3. 2024 by činil 20 233 Kč. Kdyby Aleš využil výpočtové zamítačky, tzn. nechal si důchod přiznat ke 30. 9. 2023 bez výplaty a uvolnil výplatu k 25. 3. 2024, získal by rovněž méně – 19 657 Kč.

„Řádný důchod je vyšší kvůli výraznějšímu růstu průměrné mzdy. Legislativních změn od října se Aleš obávat nemusí, ty se netýkají řádných důchodů. Řádný důchod klasicky přiznaný v roce 2024 tak bude vyšší než předčasný důchod letos. Bude i vyšší než důchod přiznaný v letošním roce bez výplaty s uvolněnou výplatou v roce 2024,“ shrnul Kohoutek.

Považuje za pravděpodobné, že podobná úvaha bude platit i pro předčasný důchod v letošním roce 2023 v porovnání s řádným důchodem v letech 2025, 2026 atd.

„Věřím, že ekonomická situace se vrátí do normálu, průměrná mzda poroste a inflace postupně klesne. Taková situace nahrává tomu, že důchod, který se přizná až v dalším roce, bude vyšší,“ poznamenal expert.

„Z toho důvodu bych nedoporučoval táhnout dlouhodobě přiznání předčasného důchodu bez výplaty, to je při pokračující výdělečné činnosti, například do roku 2025 či později,“ podotkl. „Setkal jsem se ale s obavami lidí, které se týkají toho, jaké změny se v budoucnu na řádné důchodce ještě nachystají. To může být motivací k tomu, si přiznáním důchodu zafixovat stávající pravidla,“ dodal Kohoutek.

Jak dále poznamenal, ten, kdo má nárok na řádný důchod již letos, by mohl zvážit přesluhování a přiznání důchodu v příštím roce, i to by mohlo být výhodné. Záleží na tom, o kolik by získal vyšší důchod a kolik by při odkladu na nevyplacených důchodech tratil.

Jurečka prezidenta neposlechl. Měsíc navíc na kampaň k důchodům nechá bez osvěty

Předčasný důchod letos vs. předčasná penze 2024

Petr se narodil 25. 1. 1962 a chce nyní odejít do předčasného důchodu, nárok na řádný důchod má 25. 7. 2026.

Důchod přiznaný ke dni 30. 9. 2023 by byl ve výši 16 127 Kč včetně červnové mimořádné valorizace. Od ledna 2024 by byl důchod zvýšen na 16 487 Kč.

Důchod přiznaný ke dni 1. 10. 2023 bude pouze 14 690 Kč. Na tento důchod by se podle nových pravidel už mimořádná červnová valorizace nevztahovala, důchod by byl více krácený a měl omezenou valorizaci. „Pokud tedy chce někdo do předčasného důchodu letos, je třeba volit datum přiznání ještě před změnami, do 30. září. Bohužel se ale jistě najde nějaký nešťastník, který si nechá přiznat předčasný důchod místo od září například od listopadu,“ konstatoval Kohoutek.

Kdyby Petr odložil přiznání důchodu na 1. ledna, získal by důchod 16 363 Kč. Ani to stále není více než důchod přiznaný ke 30. 9. 2023 po lednové valorizaci (16 487 Kč). Vyšší důchod by byl až ten přiznaný ke dni 6. 2. 2024 – 16 715 Kč.

Je ale třeba neopomenout, že zatímco důchod přiznaný ke 30. 9. 2023 bude plně valorizovaný, důchodu přiznanému k 6. 2. 2024 bude do 25. 7. 2026 valorizována jen základní výměra.

Je možné získat půl roku na rozmyšlenou Kdo by stále váhal o přiznání předčasného důchodu, může si ještě do konce září podat formulář Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění a tím získat půl roku na rozmyšlenou. Formulář lze podat i online například s využitím bankovní identity. Vyhnete se tedy stávajícím frontám na sociálním úřadě. „O přiznání předčasného důchodu pak můžete zažádat i zpětně například ke 30. 9. 2023 včetně, ať s výplatou, nebo bez výplaty,“ dodal expert na důchody Martin Kohoutek. Doplnil, že ten, kdo spadá se svým důchodem pod ministerstva vnitra a obrany, to má s tímto formulářem jinak. Zamíchat s kartami může ještě Ústavní soud. „Kdyby zrušil snížení mimořádné červnové valorizace důchodů, přiznání důchodu v roce 2023, konkrétně do 30. září, by bylo o to výhodnější. Rovněž ale může zrušit i změny od 1. října, které budou u soudu rovněž napadeny,“ prohlásil Kohoutek.

Pokud by Petr chtěl pokračovat v zaměstnání ještě nějakou dobu, může volit tzv. výpočtovou zamítačku. To je přiznání důchodu ke 30. 9. 2023 bez výplaty, pokračovat v zaměstnání a výplatu důchodu uvolnit po konci zaměstnání například k 6. 2. 2024. Důchod by pak činil 17 148 Kč. „Tímto postupem si Petr zajistí přiznání důchodu ještě za stávajících pravidel, jeho předčasný důchod bude plně valorizován,“ doplnil Kohoutek.

Alternativou by nejen pro Petra bylo například využít evidence na úřadu práce s podporou (případně opakovanou podporou), která nahrazuje možný předčasný důchod, a přiznání předčasného důchodu dlouhodobě odložit. Případně využít zmíněného předdůchodu, ale tam je potřeba počítat s tím, že žádné finanční prostředky nedostáváte – vyplácíte si vlastní naspořené. Finanční návratnost takového kroku může být pro někoho příliš dlouhá.

O předčasnou penzi letos žádá rekordní počet lidí

„Kdybych shrnul Petrovy možnosti, bylo by to zaprvé přiznání předčasného důchodu do 30. září včetně výplaty. Za druhé přiznání předčasného důchodu do 30. září bez výplaty, uvolnit výplatu důchodu po konci zaměstnání v roce 2024. Za třetí varianta s evidencí na úřadu práce, předdůchodem a podobně a přiznání předčasného důchodu klasicky dlouhodobě odložit,“ uvedl Kohoutek.

Co by v Petrově případě nevolil, je klasické přiznání předčasného důchodu po skončení zaměstnání v roce 2024.

Další příklad

Jiří se narodil dříve, 25. 12. 1960, a do nároku na řádný důchod (25. 2. 2025) mu tolik nezbývá. Předčasný důchod přiznaný ke 30. září by činil 17 977 Kč, po valorizaci od ledna 18 337 Kč. Kdyby Jiří odložil přiznání důchodu na 1. ledna, získal by 18 474 Kč. Kdyby využil výpočtové zamítačky, nechal si přiznat důchod nyní ke 30. září a uvolnil výplatu k 1. lednu, důchod by činil 18 601 Kč.

Kdyby Jiří směřoval do důchodu například až 31. 5. 2024, o něco málo výhodnější než výpočtová zamítačka by již bylo klasicky odložit přiznání předčasného důchodu až na 31. 5. 2024.

„Otázka samozřejmě je, jestli by tuto mírnou výhodu nesmazal zákaz valorizace procentní výměry od ledna 2025. U Jiřího by bylo zajímavější po skončení zaměstnání využít evidence na úřadu práce s podporou a odložit přiznání důchodu na řádné datum 25. 2. 2025 plus pro jistotu v říjnu 2024 přepočítat vliv přelomu let 2024/2025. Tím by se vyhnul negativním změnám, které dopadnou na předčasné důchody,“ podotkl Kohoutek.

Jak dále upozornil, při odchodu do důchodu je také třeba zvážit, kdy získáte ukončený rok doby důchodového pojištění. Do důchodu se počítají jen celé roky pojištění. Zvolit postup, při kterém získáte například 45 let a 350 dní, je proto nevýhodné. Kdy člověk získá ukončený rok, je individuální, závisí to na jeho struktuře získaných dob důchodového pojištění.

Rovněž zde uvedené výpočty může ovlivnit i výše příjmů (vyměřovacích základů).