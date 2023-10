Vláda neplní své sliby o penzích

„Diskuse rychle utichly. Znamenalo by to další díru do rozpočtu. Měli bychom o jedno procento na výběru důchodového pojištění míň, to je asi 20 až 25 miliard,“ řekl Právu Pertold.

Původní plán vlády, který ještě v březnu slibovala ve svém aktualizovaném programovém prohlášení, by podle něj navíc znevýhodnil důchodce, kteří by neměli potomky ochotné přispívat. „Nelíbilo se mi ani to, že by to bylo dobrovolné. Vytvořil by se tlak na rodiny, aby se dohodly. Ale co když se nedohodnou?“ ptá se.

Stát bude od ledna podporovat nové spoření na stáří, většina lidí to vítá

ODS, TOP 09 i KDU-ČSL přitom toto opatření slibovaly i před volbami v roce 2021. „Každý dostane možnost platit jeden procentní bod svého důchodového pojištění přímo svým rodičům nebo prarodičům,“ lákaly strany voliče.

Stejně jako slibem, že sníží podmínky potřebné doby pro čerpání důchodu ze 35 na 25 let. I to se následně objevilo v programovém prohlášení vlády, ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) dokonce příslušnou novelu už loni sepsal, ale nakonec nepředložil. V penzijní novele se už se zkrácením nepočítá, naopak se doba pro možnost čerpání předčasného důchodu prodloužila na 40 let.

To je podle Pertolda v reformě zbytečné zpřísnění. „Naprostá většina lidí, která si žádala o předčasný důchod, to splňovala,“ poznamenal. Poslanec ODS Jan Bauer lituje, že vláda od původních slibů ustoupila. Vůli ke změně však nečeká. „Podle koaliční dohody se k těmto opatřením zatím nebude přistupovat,“ řekl Právu. „Vyhodnotili jsme, že to nese náklady na rozpočet,“ vysvětlil.

Předloží další změnu

V příštím roce přitom ministerstvo práce předloží další změnu, která se má týkat třetího pilíře. „Podpoříme dobrovolné penzijní spoření, například ve formě účtu dlouhodobých investic,“ uvádí březnové programové prohlášení vlády.

V komisi pro důchodovou reformu se zatím hovořilo o změnách v tzv. důchodovém připojištění. „Bude se řešit v druhé fázi důchodové reformy v roce 2024. Budou tam změny ve vztahu ke střadatelům i k zaměstnavatelům,“ řekl Bauer.

Mladí lidé by měli být více motivovaní, aby spořili větší částky do důchodového systému. Motivováni budou i zaměstnavatelé, aby více přispívali.

Jurečka chystá předložit penzijní reformu vládě v těchto dnech. Důchodový věk se bude nastavovat podle vývoje doby dožití každý rok lidem, kterým je 50 let. Zaručený důchod má být asi 20 procent průměrné mzdy. Reforma má počítat také se společným základem pro výpočet penze manželů.

Výdaje na penze státu rostou každý rok, nyní tvoří přes 30 procent státních výdajů. Loni se na penzích vyplatilo bezmála 600 miliard, letos by to mohlo být zhruba o 90 miliard víc.