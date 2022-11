Plyn bude tento týden více zapáchat, testuje se těsnost potrubí

Lidé by se měli tento týden připravit na to, že zemní plyn může více zapáchat. Plynárenské společnosti v souvislosti se začátkem topné sezony tradičně přistupují ke kontrolám těsnosti plynovodních potrubí. K odhalení případných netěsností slouží tzv. odorizace, kdy se do plynu přidává zapáchající látka.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Článek V případě, že lidé ucítí sirný zápach, měli by obratem kontaktovat pohotovostní službu plynařů na čísle 1239. V pondělí to uvedli zástupci společností Pražská plynárenská, GasNet a EG.D, která je členem skupiny E.ON. Zemní plyn je v přirozeném stavu bez zápachu. Proto se do něj ve speciálních zařízeních, odorizačních stanicích, přidává silně zapáchavá látka, takzvaný odorant. Odorizaci plynu zajišťují distributoři, jejichž rolí je doprava plynu ke koncovým zákazníkům. Odorizace bude zahájena v pondělí a potrvá až do pátku. „V GasNetu máme zhruba stovku odorizačních stanic. Zemní plyn v nich odorizujeme po celý rok, ale v rámci této podzimní akce množství odorantu krátkodobě zdvojnásobíme. To nám pomůže spolehlivě zkontrolovat naši soustavu před zimními měsíci,“ popsal princip kontrol provozní ředitel skupiny GasNet Petr Koutný. V případě, že lidé v objektu zjistí únik plynu, mají podle plynařů neprodleně zajistit větrání prostor, vyvarovat se použití otevřeného ohně, elektrických spotřebičů a rozsvěcování a vyčkat příjezdu pohotovostní služby. Pohotovostní dispečink na telefonním čísle 1239 funguje nonstop na celém území ČR, doplnil za Pražskou plynárenskou Miroslav Vránek. V ČR působí tři provozovatelé plynových distribučních soustav. Největším distributorem plynu je GasNet, který zajišťuje dodávky zemního plynu pro více než 2,3 milionu zákazníků v zemi. Podíl GasNetu na distribuci zemního plynu v Česku je podle firmy asi 80 procent, společnost spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů. Jihočeský kraj plynem zásobuje EG.D (dříve E.ON Distribuce) a hlavní město Pražská plynárenská Distribuce. PŘEHLEDNĚ: Kolik je možné uspořit snížením spotřeby energií Finance