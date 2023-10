Nejvíce rostly mzdy vedoucím úředníkům a masérům

Naopak nejvíce v soukromém sektoru klesly průměrné výdělky jinak dobře placeným pilotům, o 29 397 korun, a to ze 160 823 na 131 426 Kč.

Ve státním a veřejném sektoru rostly výdělky převážně vedoucím pracovníkům. Nejvíce to bylo v oblasti personalistiky. U řídících zaměstnanců v oblasti zaměstnanosti to bylo z 53 545 na 63 574 Kč. To je růst o 10 029 Kč, tedy o 18,73 procenta.