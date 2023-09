Průzkum: Mzdy průměrně rostou o šest až osm procent

„Předpokládáme, že ve třetím čtvrtletí dojde k poklesu reálné mzdy o 0,2 procenta. To znamená, že se jedná víceméně o stabilizaci,“ řekl Novinkám hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Ve čtvrtém čtvrtletí podle něj opět mírně inflace poroste, takže reálné mzdy růst nezačnou. To očekává až v příštím roce.

Do konce roku se dá očekávat další mzdový progres. „A to zejména tam, kde je největší boj o lidi a kde by kvůli nedostatku pracovníků mohly firmy přijít o zakázky. Výjimkou bude snad jen IT, kde se již pomalu naráží na pomyslný mzdový strop,“ řekl Martin Malo s tím že čím mladší zaměstnanec, tím složitější pro něj je říct si o zvýšení mzdy.