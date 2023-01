Lyže už nejdou na dračku. Nejméně se kupují běžky

„V meziročním srovnání pozorujeme na Zboží.cz v prosincových datech pokles zájmu o lyžařské vybavení ze strany uživatelů,“ řekla Právu Kateřina Nejedlá, datová analytička ve společnosti Seznam.cz. U sjezdových lyží vidí pokles zájmu o desetinu, u běžek dokonce o 70 procent. Hodně lyžařů totiž vyrazilo do obchodu pro nové běžky předchozí zimu, když byly nuceně vypnuté vleky.

„Pokles poptávky tu je, ale je to i tím, že není v nabídce všechno, co by lidé chtěli,“ uvedl Jan Červencl, produktový manažer obchodů Happy Sport.