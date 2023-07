Letiště Ostrava loni po mnoha letech skončilo v zisku

„Rok 2022 byl v historii našeho letiště klíčový. Podařilo se nám konečně stabilizovat finanční situaci a po pandemii covidu se cestující ve velkém vrátili do letadel,“ uvedl generální ředitel Letiště Ostrava Jaromír Radkovský.

„Velkou většinu cestujících tvořili dovolenkoví cestující, kteří využili organizované zájezdy s odletem z Ostravy do 16 destinací a například do Egypta se z Ostravy létalo nepřetržitě od února až do listopadu,“ uvedl ředitel. Charterová sezona tak začala dříve než v předchozích letech a zároveň se proti roku 2021 rozšířila nabídka destinací.