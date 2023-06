České cestovky očekávají rekordní sezonu. Last minute zájezdů bude poskrovnu

Velké vytížení hned se startem prázdnin hlásí cestovní kancelář Čedok. Tisková mluvčí Kateřina Pavlíková Novinkám napsala, že je v tuto chvíli vyprodaných 90 procent zájezdů. „Zbývají poslední místa na last minute. Ty u vybraných hotelů startují na týden kolem 10 tisíc korun na osobu, jsou k dispozici však už jen jednotky volných pokojů, ať mluvíme o destinacích v Evropě, nebo mimo ni,“ okomentovala Pavlíková. Doplnila, že první červencový týden se státními svátky je dlouhodobě jeden z nejpopulárnějších pro letní pobyty.

Enormní zájem registrují také cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours sdružené pod mateřskou Der Touristik. Letošní sezona má být podle mluvčích dokonce silnější než v roce 2019. „Zájem o zájezdy je v letošním roce enormní, dovolenou si už koupilo více klientů než loni touto dobou,“ konstatuje mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. „To bude mít samozřejmě vliv na last minute nabídku, která nebude tak široká jako v minulých letech,“ dodal.

Mluvčí CK Exim tours Petr Kostka svého kolegu doplňuje s tím, že v nabídce jsou stále atraktivní destinace na last minute a za dobré ceny. „Místa ale mizí velmi rychle, protože klienti, kteří ještě nemají koupený zájezd, nechtějí čekat až do poslední chvíle,“ uvedl Kostka.

Z více než poloviny vyprodáno, konkrétně 60 až 70 procent zájezdů, hlásí před startem sezony rovněž CK Blue Style. „Letos byl velmi silný first minute, ale aktuálně rychle prodáváme i v rámci last minute. Například odlety do 4. července už téměř nejsou,“ upozorňuje mluvčí Lucie Bukovanská.