Expert: Bez ropy z Družby vydrží Česko nejvýš devět měsíců

Co může způsobit zavedení cenového stropu na ruskou ropu dopravovanou po moři ve výši 60 dolarů za barel, který skupina vyspělých zemí G7 a EU zavedly od včerejška?

Myslím, že nic. Jednak proto, že je postavený poměrně vysoko, a také proto, že se týká jen ropy v tankerech, kterou už od pondělí stejně nemůžeme dovážet.

Rusko dříve varovalo, že zastaví export ropy do zemí, které se k zastropování ceny připojí. To je i Česko. Co by to tedy znamenalo?

Ve chvíli, kdy by se z jakýchkoli důvodů zastavily dodávky ropovodem Družba, ať už z technických, nebo z rozhodnutí Ruska, byl by to zejména pro země v naší části Evropy zásadní problém. Ropu sem teď neumíme odjinud dostat v množství, které potřebujeme.

Dal by se výpadek nahradit dovozem třeba z Německa?

Nedal. I východní část Německa bere ropu z Družby. Severní větev vede do Polska a Německa, jižní pak na Slovensko, do Maďarska a k nám. Když se dojednával sankční balíček EU, tak Němci a Poláci řekli, že se dobrovolně vzdají dodávek severní větví. Ale není to nikde napsáno, a polský PKN Orlen před třemi týdny oznámil, že bude dále ruskou ropu odebírat. Chápal bych to tak, že jedna věc je politická deklarace a druhá realita.

Takže ti tu ropu taky potřebují?

Poláci z ní potřebují vyrábět nejen pro sebe, ale předpokládám, že významné množství nafty dodávají na Ukrajinu. Němci mají historicky dva regiony, kde vyrábějí pohonné hmoty – ve východním Německu je to Schwedt a Leuna, v západním je to Inglostadt. Do Ingolstadtu proudí ropa ropovodem TAL z italského Terstu, ale Leuna a Schwedt jsou závislé na dodávkách prostřednictvím Družby.

Mají sice alternativu, protože do Schwedtu je propojka z Rostocku, ale ta kapacitně nestačí k zásobování obou rafinérií. Kdyby netekla ropa Družbou, jsou schopni jet v jedné rafinérii na sto procent a v druhé nikoli. Protože Česko naftu dováží a jedním ze zdrojů je právě Německo, pravděpodobně by se stalo, že z Německa neodvezeme nic. Kdyby měli sami málo, budou se to snažit mimořádnými vládními nařízeními udržet doma.

Naftu dovážíme ale i ze Slovenska…

Ano, ale kdyby nebyla ruská ropa, nedovezeme ani ze Slovenska nic. Maďarsko má možnost alternativně dovážet ropovodem Adria z Jaderského moře přes Chorvatsko a Srbsko. Údajně by jeho kapacita měla stačit k naplnění maďarských potřeb, snad i slovenských, a dokonce by mohl asi milion tun ročně protéci k nám.

Jednu čtvrtinu toho, co normálně dostáváme z Družby, bychom tedy mohli dostat přes tento ropovod. Pro nás by to tedy znamenalo, že budeme mít z celkové roční spotřeby osm milionů tun asi polovinu přes TAL, teoreticky milion přes Adrii, takže celkem pět milionů tun.

Jak dlouho bychom při uzavření Družby vydrželi?

Jestliže jsme schopni polovinu spotřeby vykrýt TAL, potom máme státní ropné rezervy na tři měsíce, které bychom potřebovali jen zčásti, měli bychom teoreticky vydržet při stoprocentní úrovni spotřeby půl, nejvýše tři čtvrtě roku. Myslím ale, že by vláda z obav, že může být ještě hůř, přistoupila k omezujícím opatřením.

Vláda jedná o navýšení dodávek ropovodem TAL. Kdy by mohly ruskou ropu nahradit?

V sankčním balíčku je napsáno, že ropa může Družbou do Evropy proudit ještě dlouho. Země, které jsou na Družbě závislé, si mají co nejdříve tuto závislost vyřešit. Pro Česko je reálným datem jaro 2025.