Evropská investiční banka může ČR i letos dát přes 30 miliard korun

„Reagujeme na požadavky našich místních partnerů. Čím více kvalitních a udržitelných projektů od českých partnerů obdržíme, tím více budeme do české ekonomiky moci investovat,“ dodal.

Obecně chce EIB udělat více pro energetickou nezávislost Evropské unie i samotné ČR. „Musíme ještě více podporovat Ukrajinu a urychlit opatření v oblasti ochrany klimatu. To jsou naše priority,“ poznamenal Hoyer.

Hoyer připomněl, že od roku 1992 EIB do české ekonomiky investovala 24 miliard eur (600 miliard korun). Investice podle něj pomohly téměř všem klíčovým odvětvím ekonomiky, dopravě, energetice, malým a středním podnikům, rozvoji měst a inovacím v ochraně klimatu.

Za posledních deset let EIB v ČR investovala deset miliard eur (250 miliard Kč), z čehož více než polovina byla určena na podporu malých a středních podniků. „Dalších 1,8 miliardy eur (45 miliard Kč) jsme investovali do modernizace energetického sektoru v ČR a 1,3 miliardy eur (32,5 miliardy Kč) do zlepšování její dopravní infrastruktury,“ podotkl Hoyer.