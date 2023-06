Dopravní podnik v posledních letech ukončil přes 100 tisíc exekucí

Největší podíl na ukončených exekucích měly bagatelní exekuce, které se na základě novely zákona ruší automaticky po třech letech. V případě DPP se to podle ředitele podniku Petra Witowského týkalo pohledávek z let 1993 až 2008, kdy byly pokuty nižší a jistina se vešla do limitu 1500 korun, což už dnes neplatí. Šlo o 84 867 zrušených exekucí. V první celostátní akci milostivé léto pak podnik ukončil 13 846 případů, ve druhé už jen 1366.

Obecně se podle ředitele snižuje počet pokut, které je nutné vymáhat, a to díky možnosti zaplatit na místě kartou nebo později převodem. V loňském roce tvořily pokuty nezaplacené do 30 dní 23,7 procenta případů, v předchozích letech to bylo přes 30 procent. V polovině případů loni lidé zaplatili na místě, dříve to bylo mezi 35 a 40 procenty. V roce 2018 černí pasažéři podle dat podniku uhradili bez sankce, tedy na místě či do 30 dnů, 66 procent všech pokut, loni už 76,3 procenta.