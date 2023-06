Armáda spásy volá po dalším Milostivém létu na pomoc zadluženým Čechům

S tím měla pomoci velká oddlužovací akce Milostivé léto, která lidem umožňuje zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a úroků navyšujících původní dluh vůči státu. Právě to totiž dlužníkům často komplikuje možnost splácení.

„V Armádě spásy počítáme až na výjimky mezi chudé naprosto všechny klienty. Co se týká dluhů, patří právě lidé s nižšími příjmy mezi nejohroženější skupiny obyvatel. Přitom není nic, co by člověka demotivovalo více, než jsou právě dluhy. Ty totiž člověku často říkají, že nic nemá smysl a nemá cenu se snažit,“ doplňuje Jan František Krupa, který v Armádě spásy působí jako národní ředitel sociálních služeb.