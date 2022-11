ČNB nechala limity pro poskytování hypoték beze změn

ČNB zároveň konstatovala, že ceny nemovitostí zůstávají nadhodnocené. V letošním pololetí byly podle centrální banky zhruba o 60 procent vyšší, než by odpovídalo úrovni příjmů mediánové domácnosti, a zhruba o 40 procent vyšší, než by odpovídalo požadovaným výnosům z pronájmu nemovitosti.

Limit ukazatele DTI, tedy celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu, je od dubna 8,5. Pro mladé do 36 let pak je 9,5. Limit ukazatele DSTI, tedy poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem, je 45 procent. U mladých do 36 let to aktuálně činí 50 procent.