Česko projeví zájem o půjčku od Evropské komise ve výši nejméně 68 miliard

Vláda podle dřívějšího vyjádření Bekovy mluvčí Veroniky Lukášové chce peníze využít na investice především do energetické bezpečnosti, jako je například úprava Transalpinského ropovodu (TAL) nebo výstavba česko-polského plynovodu Stork 2. Dále by měly finance jít na energetické úspory, kupříkladu na renovace veřejných budov či na investice do energetické infrastruktury s ohledem například na posílení distribuční sítě. Velkou část by mohly tvořit investice do železniční infrastruktury.