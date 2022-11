Cena plynu pro evropský trh výrazně klesla

„Teploty s blížící se zimou klesají, stále jsou však na vyšší úrovni, než je pro toto období obvyklé,“ uvedla ve své dnešní zprávě společnost Energi Denmark, která se zabývá obchodováním s energiemi. „Trh tak postupně zahrnuje do cen to, že zásobníky zůstanou až do začátku zimy naplněné, a to i proto, že poptávka je výrazně nižší než ve stejném období loňského roku,“ dodala.