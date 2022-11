Maďarská cesta: Závislost na ruském plynu trvá a cena je teď vyšší, než má EU

Maďarsko v současnosti zůstává v EU ostrovem, kde se většině domácností prozatím nezvyšovaly ceny za odběr plynu, a to proto, že v zemi platí regulace, pokud lidé nepřekročí vládou určený limit spotřeby. Neznamená to ale, že by země měla díky sázce na energie z Ruska nutně výhodnější ceny. Ty jsou nyní dokonce vyšší než ve zbytku EU.

Foto: Profimedia.cz Maďarský ministr zahraničí a obchodu Peter Szijjartó (vpravo) si se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem rozumí.

Článek Maďarsko si na nedávném summitu v Bruselu zajistilo výjimku z cenového stropu, který se na dovážený zemní plyn chystá zavést Evropská unie. Oznámil to maďarský premiér Viktor Orbán. Znamená to, že Maďarsko bude moci nadále dovážet plyn z Ruska přes plynovod TurkStream na základě dlouhodobé smlouvy, kterou má na 15 let uzavřenou s ruskou plynárenskou společností Gazprom. Letos se navíc s touto ruskou firmou dohodlo na dodávkách nad rámec smlouvy. Maďarsko je na ruském plynu i ropě silně závislé, zřejmě i proto je v Evropské unii nejhlasitějším odpůrcem sankcí vůči Rusku, které vojensky napadlo sousední Ukrajinu. Ceny pro Maďarsko kopírují trh se zpožděním Maďarský server G7.hu upozornil, že i ceny pro Maďarsko se odvíjejí od těch burzovních, země je jen platí s dvouměsíčním zpožděním. Pokud tedy šly ceny nahoru, mělo Maďarsko plyn levnější, protože platilo ještě staré ceny. Když jdou ovšem nyní dolů, platí Maďaři ceny opět starší - ovšem tentokrát vyšší. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy se nelze domnívat, že Maďarsko bude za plyn platit výrazně více než zbytek EU po nějakou delší dobu. „Je pravděpodobné, že nyní platí po přechodnou dobu až mnohonásobně více. Ale i cena plynu v rámci dlouhodobých kontraktů se tak či onak odvíjí od ceny na burze, třebaže s určitým zpožděním,“ upozornil Kovanda. „Pokud Maďarsko nyní po přechodnou dobu platí více, tak je to také tím, že dodatečný kontrakt s Ruskem, respektive Gazpromem dojednávalo v době prázdnin, kdy ceny plynu na burze v EU kulminovaly. Jestliže by nyní burzovní ceny zůstaly trvale níže, dříve či později se tomu přizpůsobí i cena v rámci dlouhodobého kontraktu maďarského státního plynárenského podniku MVM a Gazpromu,“ řekl Novinkám ekonom. Podle něj ale rozhodně platí, že Maďarsko nezískává a ani trvaleji získávat nebude plyn od Ruska mnohonásobně levněji než další země EU, které si plyn zajišťují z převážně již mimoruských zdrojů. „To je ale stále řeč o velkoobchodních cenách plynu. Pokud se zaměříme na ceny plynu pro domácnosti, ty byly letos v Maďarsku suverénně nejnižší z celé EU,“ připomněl. Maďarské zdražování je ještě prudší, než se čekalo Ekonomika Limit pro domácnosti Maďarské domácnosti dostávají energie od dodavatelů za regulovanou cenu, pokud nepřekročí určený limit spotřeby. Pokud domácnost nepřekročí roční spotřebu plynu 1729 m3 (18,241 MWh), platí za kubík 102 forintů (6,15 Kč), tedy zhruba 60 haléřů za kWh. Při překročení tohoto limitu už zákazníci musí zaplatit výrazně více, a to 747 forintů (45 Kč) za kubík, tedy zhruba 4,20 Kč za kWh. Pro srovnání: v Česku je zastropovaná cena plynu na hodnotě 3 Kč/kWh. „Za energie a topení platím paušální poplatek. Zatím mi to vychází tak, že neplatím za nadměrnou spotřebu,“ řekla Novinkám důchodkyně Györgyi Altová z Budapešti, která potřebuje velmi málo plynu. V případě elektřiny je to asi polovina určeného limitu. „Naše spotřeba je pod limitem, takže platíme zvýhodněnou cenu,“ říká Gergő Kiss, jenž s rodinou žije v rodinném domě a topí plynem, který slouží rovněž na ohřev vody. Měsíčně spotřebuje jeho rodina v průměru 106 metrů krychlových plynu. Spotřebují však 281 kilowatthodin elektřiny měsíčně, a to je nad limit. „Takže účet za elektřinu se nám zvýšil o 2421 forintů (145 korun) měsíčně,“ dodal Kiss. Podle posledních inflačních údajů se ceny energií v Maďarsku za rok zvýšily o 64 procent. Gavor: Kontrakt je výhodný, jinak by nechtěli dodatek Expert na energetiku z Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor upozorňuje, že výhodnost či nevýhodnost maďarského dlouhodobého kontraktu nelze posoudit bez jeho znalosti struktury cenového vzorce. „A cenový vzorec Maďaři nikdy nepublikovali, ostatně takto se běžně postupuje, cenová ujednání jsou důvěrnou záležitostí,“ řekl Novinkám Gavor. Pokud by se podle něj indexace v cenovém vzorci odvíjela výhradně od spotových cen plynu, tak maďarský kontrakt nedělá nic jiného, než že vyrovnává cenové výkyvy. „V dobách vysokých spotových cen platí Maďaři méně, v dobách razantního poklesu, jako právě zažíváme krátkodobě nyní, pak platí více,“ vysvětlil. Dodal ale, že pokud mají Maďaři v cenovém vzorci vazbu i na ropné produkty, pak celkově vydělávají. „Domnívám se, že z čistě ekonomického hlediska, když pomineme politické aspekty, je dlouhodobý kontrakt s Gazpromem pro Maďarsko výhodný. Tomu nasvědčuje ochota Maďarů podepsat dodatek ještě nad rámec základního kontraktu,“ řekl Novinkám expert na energetiku. Ekonomické problémy Maďarska Liberální primátor Budapešti Gergely Karácsony označil vládní tvrzení o levném ruském plynu za mýtus. „Maďarsko opět stojí na nesprávné straně dějin a na straně poražených,“ konstatoval Karácsony v souvislosti s postojem vlády premiéra Viktora Orbána k rusko-ukrajinskému konfliktu. Primátor konstatoval, že Maďaři zvýšenými účty za energie platí Putinovu válku. Odborník na energetiku Attila Holoda pro televizi ATV řekl, že veřejnost se asi nikdy nedozví, za kolik vlastně Maďarsko plyn z Ruska nakupuje. „Obchodování s plynem má na starosti státní energetická společnost MVM a ceny nejsou veřejné,“ konstatoval Holoda.