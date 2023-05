Zvýšení daní je krvavý kompromis, poneseme následky, říká Skopeček

Zvýšení daní je krvavý kompromis, prohlásil v sobotu na ideové konferenci ODS místopředseda Sněmovny Jan Skopeček. Zároveň zdůraznil, že na to nemůže souhlasně kývat a že za to strana ponese politické následky. „Jsme jedinou stranou bez socialistických tendencí,“ rýpl si do svých koaličních partnerů.

Foto: Jan Handrejch, Právo Zleva Jan Skopeček, Petr Fiala a Zbyněk Stanjura po jednání poslaneckého klubu ODS