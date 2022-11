„Zodpovědné vládnutí? Žasnu, je to úplně mimo“. Rusnok zkritizoval vládu kvůli rozpočtu

„Když teče do lodi, tak je potřeba začít ucpávat hned, ne se tvářit, že už to nejde jinak. Situace je úplně jiná než, když se to slibovalo. Je neštěstí, že se tam přidávají další díry, které mohly počkat. Jako nějaké zvýšení hranice pro platbu DPH, jestli bude za dva nebo tři roky, tak co by se stalo? Ta země by se nezhroutila, ani ti poplatníci,“ podivoval se Rusnok.

„Žasnu, co se týče třeba důchodového systému, on nebyl stavěn na valorizaci třikrát za rok, ale teď se ukázalo, že valorizace úplně deformuje výpočet předčasných důchodů. Místo toho, aby ministerstvo v legislativní nouzi udělalo novelu zákona a ucpalo to díru, tak v televizi vystupují úředníci a říkají, aby lidé přišli a přihlásili se o tisícikorunu k důchodu. Ten vyšší důchod budeme platit všichni, zejména naše děti, dalších 50 let. Co to je za zodpovědné vládnutí? To je přece úplně mimo,“ čílil se Rusnok.