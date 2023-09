Změna péče o seniory drhne, jde o miliardy

Kvůli výměně obvazu nebo měření tlaku by už senioři s omezenou možností pohybu nemuseli shánět zdravotníka. Jednoduché ošetření by jim mohla poskytnout sociální pracovnice při návštěvě doma. Teď tu možnost nemá, ačkoliv by to zvládla. Umožnit to má chystaný zákon, díky němuž by sociální zařízení mohla poskytovat i zdravotnické ošetření.

Foto: Radek Plavecký, Právo Aby mohl domov seniorů nabízet i zdravotní lůžkovou péči, musí získat povolení k jejímu poskytování.