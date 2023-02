Do důchodu v 68 letech? Přibude seniorů s nárokem na péči, varuje gerontoložka

Věk pro odchod do důchodu pětikoalice zřejmě posune, možná až k 68 letům. Je to podle vás adekvátní ke zdravotní kondici seniorů?

Záleží na tom, co člověk dělá. V některých oborech je to nesmysl. Lidé, kteří pracují manuálně v těžkých provozech, takový odklad nezvládnou. Má to být odstupňované podle náročnosti povolání. Kritériem ale nemusí být pouze fyzická zdatnost. Může se jednat i o psychickou náročnost.

Bezesporu poroste množství lidí, kteří budou polymorbidní (s množstvím vážných chorob), budou brát víc léků. Zvýší se počet nesoběstačných seniorů. Nemocnost se bude zvyšovat. Dosud rostl počet seniorů, kteří si užívali stáří. Teď už si užívat nebudou, budou vyčerpaní a budeme s nimi mít my zdravotníci víc práce.

Dnes je průměrný věk dožití mužů 76 let a žen 82 let. Poroste ještě podle vás?

Je otázka, jaký je věk dožití ve zdraví. To je totiž rozdíl. Dnes stoupá věk dožití, ale ten stoupá za současných podmínek (věk odchodu do důchodu 65 let). Možná se bude dál zvyšovat, ale za cenu toho, že poroste počet lidí, kteří budou vyžadovat větší lékařskou a sociální péči. Je pak otázka, jestli se to vyplatí.

Poroste počet lidí, kteří budou mít řadu chorob, se značným množstvím léků. Lze pak jistě očekávat, že se nebude ani tak zkracovat délka dožití, ale dožití ve zdraví ano.

V jaké fyzické kondici jsou dnes průměrní senioři nad 65 let?

Záleží na tom, zda se jedná o zdatné seniory nebo zda o seniory handicapované řadou komorbidit (nemocí). Dál bude záležet na jejich mentálních schopnostech. Co když bude člověk trpět poruchami paměti? Budou narůstat problémy.

Jak se podepíše na zdraví seniorů posun věku odchodu na odpočinek?

Mně je 66 let a mám pocit, že pracuji čím dál víc, ale je to také tím, že vím, že pracovat nemusím. Kdybych věděla, že mám před sebou ještě dva roky práce, tak mě to stresuje.

Každému síly slábnou, ale v práci by měl být výkonný. Když nebude zvládat svou profesi, ještě může čelit požadavkům na rekvalifikaci. V těchto letech už ale nikdo rekvalifikaci nezvládne. Nemá na to již takové schopnosti jako dostatečnou koncentraci, vštípivost, zapamatování apod.

Vláda chce umožnit dřívější odchod do důchodu lidem s náročnou profesí. Jak významnou roli hraje při stárnutí povolání? Některé nemoci se přece neptají…

Já mám sedavé zaměstnání většinu dne u počítače a mám zničená záda. Je to zátěž na krční páteř, na pletence ramenní… Sedavé zaměstnání je rovněž rizikovým faktorem pro nemoci spojené s aterosklerózou, vertebrogenními obtížemi apod. Mnohdy představuje podobnou zátěž z hlediska rizik onemocnění ve stáří jako práce např. v zemědělství.

Takže se nedá říct, že by se kvalitnějšího stáří dožívali pracující třeba v kanceláři?

Ne, to se říci nedá.

Organismus seniorů hůř odolává běžným infekcím, projevilo se to vyšší úmrtností seniorů v pandemii. Podepíše se zvýšení důchodového věku na častější nemocnosti?

Jsou profese, které jsou vystavené větší expozici bakterií a virů. Například ve zdravotnictví. Vidíme na sobě, že naše imunita dostává zabrat a že jsme náchylnější k infekcím, a když onemocníme, trvá to déle, než jsme byli zvyklí v mladším věku. Stres a větší psychické vypětí vedou k vyššímu výskytu nejen infekcí, ale při neustálém a déle trvajícím vystavení třeba k nádorovému bujení atd.

S vyšším věkem se častěji vyskytuje i cukrovka druhého typu, artróza, šedý zákal, nádorová onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, ve věku nad 65 let se častěji objevuje i demence… Mohou takoví pacienti pracovat?

Ne, rozhodně bude stoupat pracovní neschopnost.

Existuje nějaký klíč ke zdravému stáří?

Zdravá životospráva, dostatek odpočinku, pobyt na vzduchu, sport, omezit stres, rozvíjet pozitivní myšlení. Chce to kvalitní preventivní programy, které také něco stojí. Ideální by bylo, kdybychom pracovali čtyři dny v týdnu. To by pak možná lidé vydrželi do 68 let. Protože od pátku do neděle by měli čas na rekonvalescenci.