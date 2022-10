Zeman: V politice končím, budu odpočívat

Zeman se nejprve sešel se starostou Tomášem Šenfeldrem (nez.) a zastupiteli obce. Ocenil jejich píli při zvelebování prostranství. Vedení se podařilo opravit zdejší zámek a pro místní pořádá řadu akcí. Do budoucna chce opravit objekt, kde hodlá zřídit hasičské muzeum.

Zeman se poté sešel nejen s místními obyvateli, někteří totiž za ním přijeli ze vzdálenějších míst. Nebyli však mezi nimi Zemanovi odpůrci. Pro příchozí byli na lavičkách položeny kartičky s podepsaným portrétem prezidenta.

Na otázku, koho bude v lednu 2023 volit, Zeman odvětil, že si ještě vybere. Každopádně prý bude zvažovat kandidáty, kteří už za sebou něco mají. „Nikoliv ty, kteří chtějí naskočit do prezidentského vlaku a když se jich zeptáte, co jsi v životě dokázal, tak odpoví, že nic, ale teprve teď vám to ukážu,“ zdůraznil.

Na dotaz, co bude dělat po skončení prezidentského mandátu přítomné ujistil, že se již nebude ucházet o žádnou veřejnou funkci a bude hlavně odpočívat. Bude prý hodně číst zejména historické a životopisné knihy a také sledovat televizi, především kanály, které vysílají historické dokumenty. A když to půjde, bude vyrážet do lánské obory.

Pochopil by zvýšení věku pro odchod do penzi

Zeman, který se svou návštěvou Ústeckého kraje rozloučil s regiony, zakončil svou cestu do Ústeckého kraje tiskovou konferencí ve vinařství v Třebívlicích na Litoměřicku.

Tam na tiskové konferenci na závěr návštěvy Ústeckého kraje řekl, že by si přál, aby nebylo nutné zvyšovat věkovou hranici pro odchod do důchodu, ale její mírné zvýšení by pochopil. Řekl, že jde o politické rozhodnutí, které by bylo určitě vnímáno negativně.

„Řada lidí je už v 65 letech natolik vyčerpána, že si potřebuje odpočinout,“ řekl. „Na druhé straně dokážu pochopit velmi mírné, to bych chtěl podtrhnout, prodloužení věkové hranice,“ doplnil.