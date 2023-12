Zdravotnictví v roce 2024: Volně prodejné léky mohou zdražit, lékaři vydělají víc

Postupně by se měla zlepšit dostupnost léků, které se do Česka dodávají v omezeném množství nebo se do lékáren rozdělují nerovnoměrně. Ubýt by mělo i neočekávaných výpadků a přerušení dodávek, protože budou všichni aktéři muset u vybraných léků informovat úřady o stavu zásob.