Léky mají být dostupnější. Válkův bič na výrobce i distributory prošel Sněmovnou

Ministr si od novely slibuje i lepší rozložení léků do všech lékáren. V současnosti si hlavně ty menší stěžují na to, že si nemohou některé léky ani objednat a distribuční společnosti upřednostňují velké řetězce a nemocnice. Distributoři pak budou u léků, které ministerstvo zdravotnictví zařadí na speciální seznam, držet měsíční zásobu.

„Zakazujeme zvýhodňování lékáren, což by mělo omezit lokální nedostupnost léků,“ uvedl.

„Čas ukáže, že to není všespásné řešení, které budeme muset hledat jinde, a že tato novela nezabrání výpadkům léků,“ namítla za hnutí SPD poslankyně Karla Maříková.

Stínový ministr zdravotnictví Kamal Farhan (ANO) se do ministra Vlastimila Válka (TOP 09) zostra pustil. Vyčetl mu, že situaci s léky dostatečně neřeší, a navíc si koaliční poslanci do novely prosadili pasáž, která dává ministerstvu volné pole působnosti.

„Ministerstvo si tam vložilo obecnou větu, že de facto může tento zákon kdykoliv jakkoliv měnit,“ upozornil Farhan s tím, že není jasné, co se myslí „ohrožením“.

Součástí novely je i návrh, díky kterému vznikne online systém či aplikace, ve které pacienti uvidí zásoby léků v každé lékárně. Týkat by se to mělo léků na předpis s omezenou dostupností. Podle toho by se mohli lidé rozhodnout, kam pro nedostatkový lék pojedou.