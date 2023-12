Vláda schválila změny v platech lékařů

Lékaři, kteří ukončí studium a okamžitě nastupují do své první práce, budou podle ministra nastupovat o jednu platovou třídu výše.

Přesnou částku, o kolik se jim peníze zvednou, Jurečka neřekl. Podle něj to ale bude „o pár tisíc“.

Platová tabulka lékařů a zubařů má šest platových tříd od 11. do 16. – podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce. Podle navrhovaného nařízení by se nejnižší třída měla zrušit a doktoři by začínali ve 12. třídě.