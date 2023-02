Vondrák: V ANO jste sluha, nebo nepřítel. To je základní členění

Pane Vondráku, podrazil jste hnutí ANO?

S tím nemohu souhlasit, pouze jsem prezentoval svůj názor. Nevyzýval jsem nikoho, aby nepodporoval Andreje Babiše. Řekl jsem naprosto zřetelně, že je to můj názor. A myslím, že je třeba si za ním stát.

Není to podraz, jak říká šéfka vašeho poslaneckého klubu Alena Schillerová, když jdete před volbami proti šéfovi hnutí, za které jste byl zvolen do Sněmovny a stal jste se i hejtmanem Moravskoslezského kraje?

Není to tak. Když se nominovala v ANO funkce prezidenta, kterým měl být Andrej Babiš, tak to bylo daleko před volbami. V té době ještě ANO nevědělo, koho bude jmenovat. Přišla mi tehdy SMS zpráva, že v pondělí se bude konat tisková konference, kde bude jméno sděleno. A hodinu před tím se sejde předsednictvo, aby ho vybralo.

Babiš to ale řekl už před tím na Nově, takže předsednictvo to jen formálně potvrdilo. A já jsem tehdy už řekl, že neplánuji podpořit Babiše na post prezidenta České republiky.

Neměl jste ale i tak tyto své výhrady řešit interně? Paní Schillerová v téhle souvislosti třeba řekla, že nechce být „Vondrák v sukni“.

Neplánoval jsem, že s tím budu veřejně vystupovat. Padla otázka a měl jsem dvě možnosti, tedy že buď budu lhát, nebo řeknu pravdu. Nemohl jsem udělat nic jiného, jinak bych před dotazem kličkoval.

I přes výrazné výhrady jste se zatím rozhodl v ANO zůstat. Proč?

Není to můj první střet s Babišem a ostatními z předsednictva. Střetů bylo více, už rok upozorňuji na to, že se více a více pohybujeme doleva. Už není kam ustoupit, začíná to být krajní levice, na kterou navazuje krajní pravice. Tam není řešení. Při politice, kterou děláme, s námi nikdo do koalice nepůjde.

Paní (Alenu) Schillerovou a pana (Karla) Havlíčka vnímám jako prodloužené myšlenky pana Babiše. Je to o triumvirátu, který se rozhoduje.

Takže nepomůže, že se pan Babiš stahuje do ústraní?

Nemyslím, že se stahuje. Je aktivní, jenom není vidět. Možná je to námět pro Avatar 3, ale paní Schillerovou a pana Havlíčka vnímám jako prodloužené myšlenky pana Babiše. Je to o triumvirátu, který se rozhoduje. A ostatní členy předsednictva má do počtu, proto jsem se rozhodl z něho odejít.

Jak se po tom v ANO cítíte?

V poslaneckém klubu vnímám nepřátelské pohledy. Jsem nepřítel a nemám to rád, nemám rád konflikty. Ale buď se v ANO stáváte sluhou, nebo nepřítelem. To je základní členění.

Kritika z vaší strany je silná. A zdá se mi to pro vás jako bezvýchodná situace, vedení je jednotné. Pořád proto nechápu, proč v hnutí zůstáváte.

Politika je i konstruktivního charakteru. Děláte politiku, která k něčemu směřuje. A my jsme nastartovali politiku v kraji i městě díky (ostravskému primátorovi) Tomášovi Macurovi takovým způsobem, že se rychle mění.

K tomu ale nepotřebujete ANO.

No potřebuju. Musíte mít za sebou možnost o tom rozhodovat.

Dokážete si představit, že byste byl místo toho třeba pod vlajkou ODS?

Byl jsem voličem ODS a měl jsem přátelské vztahy s dnešním premiérem Petrem Fialou. Nedovedu si představit, jestli by mě vůbec chtěli. Byl bych ale ochoten s nimi spolupracovat jako nezávislý kandidát. Jsem ale dost starý na to, abych měnil stranickou příslušnost. Nezávislost by tam ale mohla být.

Zatím jste tedy stále v ANO a nastínil jste, že byste si přál změnu programového směřování doprava. Jak toho docílit?

Měli bychom si vybrat v té skupině politiků, kteří mají vliv a kteří se rozhodnou věnovat skupině případných voličů, a nabízet jim, kudy bychom se mohli ubírat. Mělo by stavět na vícero osobnostech.

Zmiňoval jste dříve možný vznik frakce. Je to reálné?

Jak vnímám obavy lidí, co s nimi bude, tak myslím, že nevznikne. Spíš budou lidé, kteří se rozhodnou svoji budoucnost s hnutím nespojovat.

Takže místo frakce budou lidé podle vás odcházet?

Mohli by odcházet, možná by něco vzniklo. Bude se čekat, jestli ANO změní rétoriku, svoji politiku. To nezaznělo, naopak zaznělo, že budeme pokračovat v tom, co děláme, že máme skvělé výsledky.

Babiš ale vytvořil úspěšné hnutí. Stal se premiérem, skoro i prezidentem, vyhrál spoustu voleb…

Stoprocentně, to nerozporuji. Musíme se ale podívat, do jaké míry byla jeho úloha pozitivní. Hnutí je založené na kritice, neslyšel jsem návrh na řešení inflace, kterou v zemi máme. Myslím, že kdybychom byli ve vládě, tak bychom měli stejné problémy jako má současná vláda.

Má někdo jako Babiš budoucnost v politice? Neukazují volby, že chtějí lidé někoho prozápadně orientovaného než člověka, který má spíše blízko k Orbánovi?

Cestu Orbána vnímám jako tu nejhorší, co by nás mohla potkat. Vnímám v hnutí rétoriku mít takové množství hlasů, abychom mohli být jedinou vládnoucí stranou, a to je cesta do pekel. Maďarsko přestalo být demokratickou zemí.

Pokud ale nebude fungovat pluralita názorů v ANO, tak nám hrozí nedemokratický vývoj. Neznamenalo by to totalitu, ale některé metody k tomu inklinují

Přestalo by Česko být pod Babišem demokratickou zemí?

Nechci říct, že by se nechtěl chovat demokraticky. Jeho názory se ale někdy mění velmi rychle. Pokud ale nebude fungovat pluralita názorů v ANO, tak nám hrozí nedemokratický vývoj. Neznamenalo by to totalitu, ale některé metody k tomu bohužel inklinují. Pokud není koalice několika stran, ale je jenom jedna strana, tak je potřeba pluralita názorů. Pokud to tam nebude, tak to bude špatně.

Takže jednobarevnou vládu z hnutí ANO byste nechtěl?

V daný okamžik určitě ne.

Chtěl by znovu kandidovat na post hejtmana Moravskoslezského kraje pod vlajkou ANO? Nebojí se, že skončí jako ostravský primátor Tomáš Macura? A je ANO demokratickou stranou? Dozvíte se v podcastu Politalk.