Vnitro rozjede velkou vládní plakátovou kampaň za 40 milionů. Potrvá celý rok až do voleb

Jak vyplývá ze smluv s ministerstvem vnitra, plakáty v regionech i ve vlacích by měla firma na pokyn úřadu vylepovat od letošního září do listopadu příštího roku. Reklama tak skončí až po příštích krajských volbách, poběží přitom i v průběhu evropských voleb.

Politolog Jan Bureš se konání vlády diví. „Vláda mluví o tom, že je potřeba šetřit, a zároveň vyhodí 40 milionů korun za takovou kampaň? Asi by bylo namístě být úspornější. Peníze jsou nyní potřeba na jiné věci. Pokud to není pro politiky problém takové peníze vydat, tak to vypadá, že se jim to hodí jako součást vlastní kampaně před volbami, jak oslabit radikální hnutí,“ řekl Právu.