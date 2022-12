Pavel už utratil 32 milionů korun, Nerudová 19 milionů

Danuše Nerudová k pátečnímu ránu nasbírala 32,8 milionu, utratila skoro 19 milionů. Dalšímu ze tří favoritů volby, Andreji Babišovi, platí kampaň jím založené hnutí ANO. Na účet dosud poslalo deset milionů. Vyplývá to z transparentních účtů kandidátů.

Nerudové zbývá aktuálně na účtu 14,2 milionu, peníze jí poslalo přes 450 příznivců a sponzorů. Poslední vysoká částka, kterou dostala, je více než milion korun z dárcovské kampaně na platformě Donio, kde nabízela různé propagační výrobky. Peníze investovala třeba do venkovní kampaně, reklamních předmětů, plakátů nebo do tisku a distribuce novin.

Babiš dosud zaplatil například 4,5 milionu za tisk novin Mafře, která patří do jeho svěřenského fondu, 1,2 milionu firmě Bigmedia za pronájem reklamních ploch nebo téměř 600 tisíc za propagační předměty. Babiš avizoval, že do kampaně započte i podíl z nákladů na senátní a komunální volby, ve kterých se angažoval při turné svým obytným vozem. Má to být 8,5 milionu.