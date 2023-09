SOCDEM chystá kampaň za více než 100 milionů korun. Prodá osm nemovitostí

Sociální demokracie prodává osm nemovitostí v regionech a získané prostředky se rozhodla nalít do volebních kampaní v následujících dvou letech. To se konají volby do Evropského parlamentu, do krajů i do Sněmovny. Zároveň startuje už nyní kontaktní kampaň v ulicích.

Foto: Petr Hloušek, Právo Předseda SOCDEM Michal Šmarda