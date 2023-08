Kampaň „na práci“ za 30 milionů? Radši podpořte ženy, vzkázaly firmy

Kampaň ministerstva práce a sociálních věcí běží od loňského roku, trvat má až do roku 2025. Její finanční limit je dle smlouvy zveřejněné v registru 30 milionů korun. Část se má odehrávat v televizi, část v rozhlase, tisku a na Facebooku. Tam má kampaň vlastní profil pod názvem „Větší šance najít práci“, sleduje ho sice 38 tisíc lidí, jednotlivá videa mají však minimální ohlas.

Unie zaměstnavatelských svazů to však nepovažuje za efektivní. „Nedomníváme se, že je nutné vést kampaň k podpoře zaměstnanosti. V současné době je zaměstnanců zoufalý nedostatek. Ta zhruba tříprocentní nezaměstnanost de facto znamená, že všichni, kdo pracovat chtějí, už pracují,“ řekl Právu Jásek.

„Chápeme snahu dostat na trh práce lidi, kteří to mají složité. Ti ale spíše potřebují individuální pomoc úřadu práce než kampaň,“ dodal.

Podle Jáska by se měl klást důraz na boj proti diskriminaci žen na trhu práce. „Podpora rovných příležitostí je trochu jiné téma, a tam se domníváme, že správně uchopená kampaň má smysl. Byť si většina z nás, mužů, myslí, že u nás žádná genderová diskriminace není, stále existuje v mnoha podobách. Manažer vám např. i dnes je schopen říct: Tak on je přece živitel od rodiny, tak to je jasný, že mu musím dát víc peněz,“ řekl Právu.