Expert: Lidé půjdou předčasně do penze i po zhoršení podmínek

Prvního října začne platit důchodová novela. Co zásadního se změní pro lidi, kteří budou chtít nově odejít do předčasného důchodu?

Změny se týkají hlavně předčasných důchodů. Od 1. října bude možné do předčasného důchodu odejít pouze tři roky před řádným důchodem a předčasné důchody budou více kráceny. Za každých započatých 90 dní, které zbývají do nároku na řádný důchod, o 1,5 procenta z výpočtového základu důchodu.

Změny vytvářejí dvě skupiny lidí narozených v podobná data s odlišným nárokem a výší důchodu

Nově přiznaným důchodům také nebude valorizována procentní výměra až do dosažení řádného důchodového věku. Od 1. října 2024 bude navíc potřeba získat pro nárok na předčasný důchod 40 let doby důchodového pojištění. Nyní stačí 35, popřípadě 30 let. Vždy je rozhodující datum, ke kterému bude důchod přiznán, nikoli to, kdy Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutí vydá.

Jak změny hodnotíte?

Výrazně negativně. Nějaké omezení předčasných důchodů sice může být vhodné řešení k tomu, jak ušetřit v pomyslném důchodovém účtu, ale tak, jak je to provedeno, je to celé špatně. Bylo dobrým zvykem dělat zásadní změny v důchodovém zabezpečení dostatečně dopředu, s nějakou náběhovou fází pro ty, kterých se změna bezprostředně netýká. Tyto principy ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nepochopitelně opouští. Takže tady máme změny, které platí ze dne na den, a platí pro ty, kteří by mohli aktuálně do předčasného důchodu odejít a po novotě nemohou.

Vláda schválila růst penzí

Leckteří mají už žádost o předčasný důchod podanou a čeká je zamítnutí, protože než správa sociálního zabezpečení rozhodne, změní se zákonné podmínky pro odchod do předčasného důchodu. Změny tedy vytvářejí dvě skupiny lidí narozených v podobná data s výrazně odlišným nárokem a výší důchodu. Je nabouráno legitimní očekávání lidí i jejich pomyslná rovnost v rámci důchodového zabezpečení.

Loni a letos odcházeli kvůli finanční výhodnosti do předčasného důchodu i lidé, kteří by jinak asi tolik do penze nepospíchali. Lze teď očekávat strmý pokles zájmu?

Určitě lze očekávat pokles zájmu o předčasné důchody například v příštím roce a později, jestli tedy ministr Jurečka i příští rok nepřijde s nějakými zásadními novinkami. Očekával bych, že počet žadatelů o předčasný důchod se postupně vrátí do nějakého normálu. Do předčasného důchodu lidé většinou nechodí, když pominu roky 2022, 2023 a nějaké další výjimky, z důvodu, že se jim to finančně vyplatí. Předčasný důchod volí z jiných důvodů, například ze zdravotních, kvůli nízkému pracovnímu uplatnění, situaci v rodině a podobně. Takoví lidé ani po změnách nezmizí a dále budou o předčasném důchodu uvažovat, i když bude nižší.

A jaký důvod je vůbec nejčastější?

Z mé zkušenosti jednoznačně vedou zdravotní důvody. Představa, že se člověk v šedesáti letech rekvalifikuje na jinou práci, když tu svoji celoživotní už kvůli zdraví nemůže vykonávat, je naivní. Klobouk dolů před těmi, kteří to dokážou, ale většina to nebude, ta zvažuje předčasný důchod, předdůchod, evidenci na úřadu práce a podobně.

Budou nyní lidé kvůli změnám v předčasných penzích více využívat předdůchody? Jaké podmínky musí splnit a na co si dát pozor?

Předdůchod začne být zajímavější. Nutnou podmínkou je spořit si alespoň pět let v rámci doplňkového penzijního spoření, případně ve starším penzijním připojištění. Další podmínkou je mít naspořeno dostatek peněz, ty lze ale vložit jednorázově, zatímco lhůtu pěti let nijak obejít nelze. Při samotném předdůchodu ale nezískáváte další dobu důchodového pojištění, tedy „odpracované“ roky do důchodu. To však lze doplnit v kombinaci s dobrovolným důchodovým pojištěním.

Mají lidé ještě nějakou jinou alternativu?

Alternativou k předdůchodu může být například evidence na úřadu práce, která je finančně výhodnější.