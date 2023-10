Věnujte koupené traktory darem, vyzvali středočeští zastupitelé ANO kvůli střetu zájmů Babiše

Středočeští zastupitelé tak v pondělí na svém jednání vyzvali předsedu zastupitelského klubu ANO Roberta Bezděka, aby jednal s Agrofertem, zda by techniku za zhruba 25 milionů mohl školám věnovat darem.

Zástupci ANO se v diskusi navrženému usnesení bránili s tím, že je „nevykonatelné“ a nezákonné.

„Všechny naše organizace měly původně čerpat peníze z evropských fondů, nicméně o dotaci, která měla pokrýt nákupy z podniků v rámci holdingu Agrofert, s největší pravděpodobností definitivně přijdou,“ uvedl středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu a autor výzvy Milan Vácha (STAN).

UK a Středočeský kraj spustily průzkum, má zmapovat rozhodování žáků o volbě střední školy

„Důvodem neproplacení je podle ministerstva právě střet zájmů předsedy hnutí, proto výzva směřuje k tomuto zastupitelskému klubu,“ dodal.

Čtyři příspěvkové organizace Středočeského kraje, konkrétně školy, se v uplynulých letech rozhodly v celkem pěti projektech zažádat o dotace na nákup různé techniky.

Jako dodavatelé školami poptávaných traktorů a dalších zemědělských strojů z výběrových řízení vzešly firmy z holdingu Agrofert expremiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.

Například Vyšší odborná škola a Střední odborná škola v Březnici pořídila traktor s nakladačem a další techniku za více než 2,4 milionu korun.

Školní statek Středočeského kraje vysoutěžil celkem šest traktorů dohromady za skoro 17,3 milionu korun. Celkem čtyři školy v pěti projektech s předpokládaným financováním z primárně evropských peněz pořídily techniku za zhruba 25 milionů korun.

„Půjčené peníze ponecháme, což se promítne do rozpočtu“

Kraj školám finance na nákupy poskytl předem s tím, že je vrátí, až jim bude dotace vyplacena.

To se však nestane, jelikož ministerstvo pro místní rozvoj letos rozhodlo, že prostředky kvůli porušení zákona o střetu zájmů neproplatí nebo tak učiní jen zčásti.

To fakticky pro kraj znamená, že školám „zapůjčené“ peníze už neuvidí, což se podle vedení kraje negativně podepíše na rozpočtu.

Proto se Vácha rozhodl na pondělním jednání krajského zastupitelstva prosadit výzvu, aby členové klubu hnutí ANO požádali společnost Agrofert, který Babiš kvůli zákonu o střetu zájmů zaparkoval v roce 2017 do svěřenských fondů, zda by školám poskytl dar ve výši ceny pořízené techniky, tedy úhrnem přibližně 25 milionů korun.

V případě dalších dvou projektů za zhruba tři miliony se nyní ministerstvo zemědělství rozhoduje, zda peníze poskytne.

Bartošův resort neproplatí dotace přes 43 milionů kvůli Babišovu střetu zájmů. Varoval jsem ho, říká ministr

„Nyní budeme muset přistoupit k tomu, že organizacím půjčené finanční prostředky ponecháme, což se však samozřejmě promítne do krajského rozpočtu, který s tímto výdajem nepočítal,“ předestřel náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací Michael Kašpar (STAN).

„Tyto peníze nám budou samozřejmě chybět. Finance bychom totiž využili například na inovační projekty ve školství či jiné plánované investice,“ dodal Vácha.

Proti usnesení se v rámci diskuse bránil předseda zastupitelského klubu ANO Robert Bezděk.

„Takové usnesení je v zásadě nevykonatelné. Máte padesát hlasů, můžete si přijmout jakékoliv usnesení, které chcete, ale toto je v rozporu se zákonem. Pokud budete uplatňovat škodu vůči komukoliv, jsou zde standardní mechanismy, které můžete uplatnit,“ řekl například v rozpravě Bezděk, který se snažil zpochybňovat navrhované usnesení.

Podle ANO je usnesení nevymahatelné

Zastupitel Martin Herman se zase ohradil vůči tvrzení, že Babiš měl způsobit kraji škodu, když kvůli jeho střetu zájmů nebyly školám proplaceny dotace.

„Chci se ohradit proti tomu, že Andrej Babiš způsobil nějakou škodu Středočeskému kraji. Vždy se snažil v souvislosti s jemu vnucovaným střetem zájmů českým zákonům vyhovět. Pokud to dopadlo takhle, tak to není věc českých zákonů, ale je to těch evropských,“ hájil šéfa hnutí Herman.

„Pokud mám ředitele školy či statku a on dostal zařízení za sedm milionů korun, a je jedno, jestli jsou od Petra, Pavla nebo Andreje, a bylo řediteli přislíbeno, že na to dostane peníze a nestane se, tak je to škoda,“ opáčil Vácha.

„Ty peníze nebudou a ty školy za to nemohou. Nemohou za to, že se rozhodl podnikat, měl to na hraně, a jestli tu politiku dělal dobře, nebo ne, je jedno. Výsledkem je, že ty peníze nemáme, a to je škoda,“ dodal Vácha a znovu požádal Bezděka, aby pouze tlumočil nastalou situaci a žádost o dar holdingu Agrofert, pod nějž spadající firmy byly dodavateli techniky.

„Zkuste se tam nějak rafinovaně propašovat, třeba se s falešným knírkem protáhnout kolem vrátnice a zkusit mluvit s vedením. Jen se zeptáte, jestli nám něco dají. Nic víc, nic míň,“ utnul s nadsázkou opakované dotazy Bezděka, s kým tedy přesně má jednat a jaký k tomu bude mít mandát.

Pro přijetí usnesení nakonec hlasovalo 44 zastupitelů z 52 přítomných. Proti bylo pět zastupitelů ANO, tři další se zdrželi.

Školy se pokusily bránit proti rozhodnutí resortu pro místní rozvoj, ale neuspěly a ministerstvo na neproplacení dotací trvá. Ve hře však ještě jsou žaloby škol k ministerstvu pro místní rozvoj.

Evropská komise před časem rozhodla, že Babiš je ve střetu zájmů, a stopla kvůli tomu evropské peníze firmám z holdingu Agrofert. Některé společnosti tak dotaci přidělenou nedostaly, jiné je mají vracet, čemuž se však brání.