Bartošův resort neproplatí dotace přes 43 milionů kvůli Babišově střetu zájmů. Varoval jsem ho, říká ministr

· Ministerstvo obrany finišuje s veřejnou zakázkou na nákup ručních útočných granátů a v nejbližší době by to měla schválit vláda. Dodat je má skupina Colt CZ na základě příslibu přenesení výroby do Česka. Jedním z míst, kde bude výroba probíhat je podle... Celý článek