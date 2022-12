Válka znásobila tržby českých zbrojařů

Celá společnost CSG, která patří rodině Strnadových a do které patří např. kopřivnická Tatra nebo pardubický výrobce radarů Retia, by si měla polepšit dvojnásobně, tedy na zhruba 30 miliard korun. „Na finanční ukazatele skupiny bude mít ale významný plusový vliv i akvizice světového výrobce malorážové munice Fiocchi s výrobou v Itálii, Británii a USA,“ řekl Právu mluvčí CSG Andrej Čírtek.

Poptávka je podle zbrojařů po celém světě. Hodně české firmy např. vyvážejí do Vietnamu, ten nakoupil třeba nové Albatrosy L-39 NG z Aera Vodochody. Do Indonésie vyváží zase CSG Group raketomety nebo obrněnce Pandur. Tradičně desetina objemu vývozu zbraní jde do USA. „Slibně se rozjíždí některé africké země,“ řekl Hynek.

Zbrojaři by potřebovali přes tisíc kvalifikovaných pracovníků. Poptávku by mohli částečně nasytit pracovníci z Ukrajiny. Náměstek ministryně obrany Tomáš Kopečný v Radiožurnálu uvedl, že by odtud mohla přijít do Česka tisícovka inženýrů a techniků. „V první fázi se zaměřujeme na společné modernizační opravárenské kapacity a později i na výrobu těžké bojové techniky,“ řekl Kopečný.