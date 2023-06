V ústavu dítě cestu k otci nenajde, míní soud

Před pěti týdny poslal brněnský městský soud do krizového centra desetiletého kluka, aby se tam naučil mít rád svého otce. Hoch do zařízení putoval ihned po verdiktu soudu, přímo do školy si pro něj přišel soudní vykonavatel. Když ale rozhodnutí zrušil odvolací soud, trvalo celý týden, než se hoch z krizového centra dostal, nakonec si pro něj matka musela dojet se svým advokátem a za asistence policie.

Vztah hocha s jeho otcem se zhoršil před rokem a půl, chlapec za ním odmítal chodit a poslední měsíce se tak vídali jen při asistovaných setkáváních. Do toho soud vydal 10. května na návrh pracovnice Orgánu sociálně-právní ochrany dětí předběžné opatření a hocha obratem nařídil na tři měsíce zavřít do krizového centra, změnil mu školu a matce zakázal návštěvy. Sliboval si od toho, že takto hoch najde k otci cestu. Proti verdiktu podala matka odvolání a 31. května odvolací Krajský soud v Brně předběžné opatření zrušil. Z krizového centra byl dílem vinou úředních postupů a podivného postupu krizového centra propuštěn, či spíše odvezen za asistence policie, až 7. června. Podle verdiktu odvolacího soudu, který má Právo k dispozici, je zcela nepochybné, že mezi rodiči plane dlouhodobý spor, kterým jejich syn trpí. Jenže ani ze znaleckého posudku neplyne, že by matka syna proti otci štvala, navíc jeho postoj může být utvářen vzpomínkami na možné incidenty s otcem. „Ani jeden z psychologů, kteří s rodinou dlouhodobě spolupracovali, se nevyjádřil jednoznačně pozitivně k umístění nezletilého do neutrálního prostředí. Naopak tento postup považují za rizikový, když nezletilý vnímá matku jako pevný bod. Rovněž prognóza dalšího vývoje vztahu nezletilého k otci po jeho návratu z neu­trálního prostředí zpět do domácnosti je značně nejistá a při nezměněném postoji rodičů může dojít okamžitě k návratu původní situace," upozornil odvolací soud. „Při posuzování těchto rizik a současné psychické zátěže nezletilého na straně jedné, s možným profitem z pobytu nezletilého v neutrálním prostředí na straně druhé, dospěl odvolací soud k závěru, že nejsou dány podmínky pro tak razantní postup, jaký zvolil soud prvního stupně," konstatoval soud. Kdo by ale čekal, že soudní vykonavatel neprodleně vyrazí a z krizového centra hocha vyzvedne a předá zpět matce, musel by být zklamán. Soudní praxe je totiž taková, že rozhodnutí odvolacího soudu míří nejprve o patro níž k prvoinstančnímu soudu, který teprve verdikt posílá účastníkům. Do datové schránky matčina advokáta tak verdikt dorazil teprve 5. června. „Zákon říká, že usnesení je vykonatelné okamžikem jeho doručení. Proto jsem krizové centrum uvědomil o tom, že toto rozhodnutí bylo doručeno, a zaslal jsem jim jak samotné rozhodnutí, tak doručenku z mé datové schránky. Vyzval jsem je přitom, aby nezletilého neprodleně předali do péče matky, neboť odpadl právní důvod k tomu, aby nezletilý setrvával v jejich zařízení," řekl matčin advokát. Jenže krizové centrum odmítlo hocha vydat s tím, že kluk domů nepůjde, dokud na verdiktu nebude soudem vyznačena doložka právní moci a vykonatelnost rozsudku. „Napsal jsem krizovému centru mail, ve kterém jsem je poučil o právní úpravě a o tom, že zadržují desetileté dítě neoprávněně. Centrum nicméně nekomunikovalo. Zavolal jsem jim tedy. Paní na lince mě znovu zcela neerudovaně přesvědčovala o tom, že potřebuji doložku, vyčítala mi, že volám po pracovní době, nakonec se se mnou odmítla dál bavit a položila mi telefon," řekl advokát. Vše v souladu se zákonem Podle advokáta tak bylo jasné, že po dobrém to nepůjde. Proto kontaktoval policii, která ihned do centra vyrazila. „Pracovnice centra stále trvala na svém. Policistům jsem popsal problém, předal jim rozhodnutí odvolacího soudu a požádal je, aby zasáhli proti omezování osobní svobody nezletilého a maření úředního rozhodnutí. Pracovnice centra konečně vyvinula aktivitu, nechala zkontrolovat datovou schránku, zavolala advokátní kanceláři, která jim poskytuje služby, a bylo jí doporučeno, aby dítě vydala," předestřel advokát těžko pochopitelnou situaci. Právo se s dotazem, zda by v případě takovéto situace neměl soud postupovat pružněji, obrátilo na Městský soud v Brně. Podle místopředsedkyně soudu pro opatrovnický úsek Lidmily Adlerové ale bylo vše v souladu se zákonem. Ta upozornila, že městský soud mohl konat až ve chvíli, kdy se mu vrátil spis z odvolacího soudu. O vyjádření požádalo Právo i krizové centrum, jeho pracovnice odkázala na ředitele Centra sociálních služeb, pod které centrum spadá. Ředitel ale Právu pouze řekl, že chlapcův pobyt byl skutečně ukončen, další informace dál nechtěl podávat s tím, že by musel mít povolení obou rodičů.