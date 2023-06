V Česku zahájil Pappa program pro zlepšení vztahů vězněných otců s jejich dětmi

Program má přispívat k tomu, aby měli odsouzení větší povědomí o vlastní trestné činnosti a o tom, co jejich trestná činnost znamená pro děti a rodinu vůbec. A aby na ni získali nový náhled.

Přihlásit se do pilotního kola mohli všichni vězňové - otci, a to i nebiologičtí, stačí, aby roli otce v rodině zastávali. Jedinou podmínkou je, aby se v minulosti nedopustili trestné činnosti na dítěti nebo aby neměli omezená rodičovská práva.

Výkon trestu si v životě odpykává již popáté. Po propuštění za dva roky ho čeká ještě nařízená ústavní léčba. Ve vězení se zapojil nejen do Pappa programu, ale také do projektu, který mu pomáhal od závislosti na drogách. Mimo to za mřížemi také pracuje.