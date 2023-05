Laurenčíková: Potřebujeme krizová centra

Tato zařízení nám totiž stále citelně chybějí, ať už mluvíme o zařízeních s krizovými lůžky pro děti a ženy, které utíkají před domácím násilím, či pro krátkodobé pobyty pro maminky, co trpí psychickými obtížemi nebo závislostmi.

Mají mít možnost pobytu i s dítětem v zařízení, které by poskytovalo odlehčovací služby a postaralo se o dítě, když rodiče podstupují terapii. Potom by tolik dětí nemuselo odcházet z rodin.

Odkládat rušení ústavů bychom mohli do nekonečna, ale dětem běží čas. První tři roky života jsou pro dítě zásadní.

V kojeneckých ústavech je poměrně malé množství dětí do tří let. Měli bychom být schopni spolupracovat s původní rodinou, aby se do ní mohly vrátit, případně jim najít náhradní rodinné prostředí.