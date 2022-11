V lékárnách chybí některé léky

Výpadky léků potvrdil i prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. „Někdy je to cenová otázka, jindy například výrobní výpadek. Když je léků z nějakého důvodu nedostatek, výrobce někdy lék přednostně dodá do země, kde na něm vydělá víc,“ řekl Právu.

„Teoreticky se to stát může, ale je to naprosto minoritní záležitost. Nesetkáváme se s tím. Je to velmi ojedinělá záležitost. Kdyby to nastalo, tak se zase dá po dohodě s lékařem přenastavit léčba na jinou účinnou látku. Řešitelné to je,“ uklidňuje pacienty Krebs.