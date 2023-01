V Černoučku propukla radost, souseda zvolilo prezidentem 91 procent lidí

Krátce po začátku sčítání se lidé ještě scházeli, při sledování televize ale nejprve panovala nervozita. „Věříme, že to dobře dopadne, ale jsme nervózní. Vyvíjí se to ale dobře, od začátku jsme ve vedení, oproti prvnímu kolu je tam posun,“ řekl Právu Zdeněk Karhan, který je v obci místostarostou.

Do Černoučku dorazil sledovat výsledky i Miroslav Štembera z nedalekého Záluží. „Mám zvýšený tlak, buší mi srdce, ale pevně věřím, že to dopadne,“ řekl. „Kdyby ne, tak bych uvažoval o emigraci,“ doplnil.

Pavel v Černoučku bydlí více než 10 let, do obce prý zapadl. „Potkáváme ho, do lesa chodí na procházku, k nám do hospody občas na pivo také zajde, s každým promluví,“ doplnil další z místních hasičů, kteří provozují jedinou hospodu v obci. Místní jsou již tři týdny v centru pozornosti, do vesnice míří spousty novinářů. Po vítězství Pavla začaly oslavy. „Bylo toho v poslední době hodně, myslím, že v neděli už tu bude hrobové ticho,“ doplnil Karhan.