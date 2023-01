Nevidím poražené a vítězné voliče, řekl Pavel

Tyto hodnoty je prý připraven vnášet nejen do české politiky, ale také společnosti. Budou mu v tom však prý pomoci jeho podporovatelé a voliči. „Musíme společně přesvědčit všechny občany této země, že návrat k hodnotám nám pomůže zlepšit kvalitu života v naší zemi,“ míní Pavel.

„Nebude to jednoduché, ale také to není nemožné. Jsem přesvědčen, že máme kromě těch rozdílů a příkopů mnohem více toho, co máme společného. Nejen společný jazyk, krásná země, ale především naše společná budoucnost a problémy, kterým budeme čelit. Důležité je, abychom tyto problémy byli schopni řešit jako jedno společenství,“ dodal.