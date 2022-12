Stát chce s obcemi směnit pozemky pod gigafactory

Starostové zdůrazňují, že projekt by znamenal výrazný zásah do života místních obyvatel i do krajiny. Upozorňují na to, že dosud není ani zadaná dopadová studie. „Bez legislativních změn to všechno není možné stihnout,“ domnívá se starosta Dobřan Martin Sobotka (Aktivní Dobřany). Město má v lokalitě určené přímo pro gigafactory 14 hektarů.