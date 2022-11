Bourat letiště v Líních kvůli gigafactory? To by byla historická chyba, řekl Babiš

Bourat záložní armádní letiště v Líních u Plzně kvůli gigafactory by byla historická chyba. Uvedl to expremiér Andrej Babiš (ANO), který místo v pondělí navštívil. O stavbu obří továrny na výrobu baterií do elektromobilů tady uvažuje koncern Volkswagen. Podle Babiše by gigafactory měla být na jiném místě v areálu.

Foto: Klára Mrázová Andrej Babiš navštívil v pondělí letiště v Líních u Plzně, kde možná vznikne gigafactory.