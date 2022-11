Příslib pro obce: Gigafactory v Líních by zabrala maximálně 200 hektarů

Původní návrhy velikosti gigafactory činily 400 hektarů. „Zmenšení o polovinu by pro nás znamenalo obrovskou výhru,“ uvedl po více než tříhodinovém jednání Martin Sobotka (Aktivní Dobřany), starosta Dobřan, kde se setkání konalo.

Změna by se měla promítnout do nových zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, o nichž bude diskutovat zastupitelstvo ještě v prosinci. „Teprve až se návrh schválí a uvidíme ho černý na bílém, budeme v klidu,“ zdůraznil Miroslav Sedlák, který stojí v čele Nové Vsi.

Gigafactory by tedy zabrala maximálně 200 hektarů, dalších zhruba 50 hektarů by připadlo pro leteckou záchranku, zázemí pro hasiče nebo rozvodnu elektřiny. Volkswagen se rozhoduje mezi Českou republikou, Polskem a Maďarskem. Verdikt má padnout už v prosinci.

Vláda označuje projekt za zhruba 120 miliard za klíčový. To ostatně na středečním setkání zopakoval náměstek pro digitalizaci a inovaci MPO Petr Očko. „Gigafactory je pro českou ekonomiku, která je závislá na automobilovém průmyslu, investicí do budoucna. Elektromobilita je jasný trend. Kdyby projekt nedopadl, došlo by pravděpodobně k velkému propadu tohoto klíčového průmyslu,“ konstatoval.