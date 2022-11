Pro gigafactory by mohla vyrůst akademie vysokoškoláků i učňů

Rektor ZČU Miroslav Holeček nechtěl zatím věc komentovat. Pouze potvrdil, že Škoda Auto už projevila zájem o spolupráci s vysokou školou. „Možností je celá řada. Nic není rozhodnuté a byly by to jenom spekulace. Teď vám k tomu nic neřeknu,“ uvedl. Pokud by projekt dostal zelenou, vyšel by na stovky milionů korun, potvrdil Právu důvěryhodný zdroj. Peníze na vybudování by zřejmě šly z dotací.