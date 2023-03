Stanjura vymyslel, jak na platy politiků. Ať je určuje ČNB

Platy politiků by se měly zmrazit, řešení by však mělo být trvalé, aby se téma nevracelo na plénum Sněmovny každý rok, říkají politici. Téměř každoročně nastává vřava buď kvůli zmrazení platů, nebo kvůli jejich skokovému růstu v protikladu se šetřením například na důchodech.

„Abychom našli nový model, ke kterému bychom se nemuseli vracet, je fikce. To by musela respektovat celá Sněmovna, a to se nestane. Je to jednoduché populistické téma, které se řeší každý rok,“ řekl Stanjura Právu.