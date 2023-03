Snižme si valorizaci platů, jako jsme to udělali důchodcům, navrhují zástupci STAN

„Valorizace platů ústavních činitelů bude snížena ve stejné míře, která byla uplatněna pro snížení valorizace důchodů,“ navrhnul ve čtvrtek celostátní výbor STAN. Předsednictvo hnutí by mělo přijít s podrobnostmi.

„Rozpočet není v dobré kondici a z naší strany je to výkop, kterým ukazujeme, že to myslíme vážně. Věřím, že naši koaliční partneři to uvidí stejně. Nemůžeme si v této době dovolit kázat vodu a pít víno,“ dodal.