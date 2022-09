Sociologové: Obavy z rostoucích cen ženou lidi do náručí dezinformátorů a radikálů

Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd varuje, že pokud lidé začnou být zoufalí, půjdou za kýmkoliv, kdo jim nabídne řešení, byť nesmyslné.

Sociologové reagovali na sobotní demonstraci proti vládě, na které se na Václavském náměstí sešlo asi 70 tisíc lidí. Dav volal mimo jiné i po vystoupení z EU a NATO. Fiala to komentoval slovy, že někteří lidé podléhají ruské propagandě a dezinformační kampani.

Jenže podle Pospěcha je jedno, kdo byl svolavatelem akce. „Nemá smysl debatovat, jestli byla demonstrace projektem ruských dezinformátorů, nebo jestli se na ní sešli lidé, kteří mají obavy o své živobytí. Podstatné je, že tyto dvě skupiny zmiňujeme v jedné větě. Že mezi nimi vzniká překryv. To je to, co by nás mělo trápit: že lidé, kteří mají obavy z rostoucích životních nákladů, chodí na demonstrace, kde mluví ruští dezinformátoři,“ komentoval pro Novinky.

„A to je také otázka, kterou si měl premiér Fiala položit: Proč lidé, kteří mají strach z rostoucích cen, naslouchají ruským dezinformátorům - a ne vládě?, “ domnívá se Pospěch.

Roste potenciál protisystémových stran

Sám vnímá obavy ve společnosti ze zdražování velmi silně a je podle něj jisté, že mohou posilovat potenciál protisystémových stran a hnutí. „Troufl bych si říci, že tím skutečně bezprostředním problémem není zdražování (opravdu nevíme, jak budou ceny vypadat za pár týdnů a jakou formu jejich regulace se podaří domluvit), nýbrž nejistota. Pocit nejistoty a obavy z toho, že vás stát nechá na holičkách, jsou momentálně všudypřítomné, a vláda by měla ve svém zájmu komunikovat tak, aby v první řadě u občanů potlačila tento pocit,“ uzavřel Pospěch.

Podle Prudkého se lidem rozplynuly představy o tom, že se budou mít dobře a bude k tomu stačit pouze „držet hubu a krok“. „Je evidentní, že bez zásahů z centra se situace nevyřeší a nebude zlepšovat. Jde o rychlost rozhodování a toho vláda není schopná. Pan profesor Fiala k tomu nemá dispozici, není táborový řečník a už vůbec není velhuba jako Babiš. Takže se zdá, jako by nemyslel na tzv. obyčejné lidi. Tzv. prostý občan chce slyšet prostá slova. A ona moc nezaznívají,“ řekl Novinkám.

„Za těchto okolností lze očekávat, že když se neobjeví ve vládě nějaký mluvčí, který by byl ochoten a schopen jednoduchým způsobem vysvětlit, že jsou sami proti sobě, když se budou účastnit takové demonstrace, jaká byla v pátek, tak budou nepokoje pokračovat,“ tvrdí Prudký.

Zoufalí lidé, kteří nejsou zvyklí na to, že by se měli uskromňovat, jsou podle něj ochotni vyrazit do ulic. Podle sociologa je mezi nimi i mnoho příslušníků tzv. ruské páté kolony, protože se Češi po revoluci nevypořádali s komunismem.

„Některým lidem nevadilo, že nežijí ve svobodě. Byli rádi, že mohli svalovat za všechno vinu na někoho jiného než na sebe. Věnovali jsme jako společnost málo pozornosti výuce ke svobodě. Jak říkal Jan Sokol (filosof a disident, pozn. redakce), lidé se rodí s dispozicí ke svobodě. Nerodí se svobodní. Když se nenaučí svobodě, tak svobodní nebudou,“ uzavřel Prudký.

Lidé následují i ty, co nabízí nesmyslná řešení

Sociolog Kostelecký pokládá za zřejmé, že svolavateli sobotní demonstrace byli proruští a protisystémoví aktivisté, méně se však podle něj ví o složení lidí, kteří na demonstraci přišli.

„Nedokážu říci, kdo byli účastníci demonstrace. Velmi pravděpodobně to byli lidé, které k tomu hnali různé důvody. To nebyla demonstrace na podporu Ruska, ale demonstrace proti vládě a její politice, kvůli obavám z toho, co se děje na trhu s energiemi,“ řekl Novinkám.

„Hodně lidí má prostě strach a neví, co bude. Vidí, že se zvyšují zálohy za energie, rostou ceny potravin a tak dále. Lidé mají strach a myslí si, že by vláda měla dělat víc. Nebo si nejsou jistí, jestli vláda vůbec něco dělá. Roste velká nervozita,“ míní Kostelecký.

Podle něj nyní bude velmi záležet na tom, jak se bude vyvíjet situace na trhu s energiemi a zda vláda najde řešení, které bude pro většinu občanů akceptovatelné. „Lidé jsou ochotni si utáhnout opasek, když mají pocit, že to má smysl a je to dočasné. Ale když propadají deziluzi nebo představě, že se všechno hroutí a oni nemají možnost to ovlivnit, tak začnou být zoufalí a budou pak následovat každého, kdo jim slíbí řešení, i kdyby to bylo nesmyslné,“ poznamenal Kostelecký.

Zároveň připojil vlastní zkušenost z návštěvy Spojených států v roce 2008. Tehdy vylétly nahoru ceny ropy, tedy i benzinu a nafty, na dvojnásobek. „V Kalifornii zavládla panika. Novináři se lidí ptali, co by se mělo udělat, ti byli naštvaní, říkali, že vláda nedělá nic a začali navrhovat takové věci, jako že jestli to pomůže snížit cenu benzinu, tak mají USA začít bombardovat. A když se novináři ptali koho, tak lidé odpověděli: „Prostě všechny“,“ popsal Kostelecký.