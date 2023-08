Socha Atatürka na Praze 6 vzbuzuje odpor i otázky

Turecko letos slaví 100 let své existence a Atatürk je považován za otce moderního tureckého státu. Byl prvním prezidentem Turecké republiky. Jenže jeho minulost není jen bílá. Historici upozorňují na jeho zapojení do etnických čistek Arménů, Asyřanů a Řeků.

Socha o výšce asi tři metry, na podstavci o výšce jeden a půl metru, má být podle představ Turecka umístěna v parku přiléhajícím k ulicím Ankarská a Na Větrníku. Část obyvatel proti tomu chystá veřejné protesty. „Atatürk je zločinec. Musíme tomu zabránit. Pokud on zde bude mít sochu, tak už ji zde může mít i Hitler nebo Putin. Plánujeme svolat demonstrace a protesty,“ říká Anuš, Arménka žijící v Praze. Už před osmi lety protesty Arménů přispěly ke zmaření pokusu vztyčit sochu Atatürka v Karlových Varech, kde byl turecký prezident na léčebném pobytu.

„Vzhledem k tomu, že nás s požadavkem oslovila turecká strana, je na nás, abychom to posoudili. O rozpočtu ani o ničem dalším v tuto chvíli nemůže být vůbec řeč,“ doplnil Zeman.

„Mustafa Kemal, později Atatürk, se podílel zejména na etnickém čištění přeživších arménské genocidy v roce 1922. Za to byla přímo odpovědná jeho vláda,“ vysvětlil Novinkám historik Marek Jandák z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.

Jeho slova doplňuje i politolog Tomáš Šmíd. „Atatürk se zapletl do vyvraždění Řeků a Arménů ve Smyrně (turecky Izmir), což byl masakr, při němž zahynulo okolo 100 000 lidí. A i když většinu spáchaly různé milice, tak armáda to kryla. K tomuto masakru Atatürk zaujal postoj ve směsi relativizace, potažmo ospravedlnění. Zde se vedou pouze spory o tom, zda masakry přiřazovat k celkové genocidě Arménů, Asyřanů a Řeků, či to považovat jako samostatný válečný zločin v rámci řecko-turecké války.“