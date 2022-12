Sochu Koněva v Praze nahradil hajlující skřet s tváří Putina

„Sochu jsme se rozhodli instalovat proto, že si myslíme, že je potřeba jak burcovat veřejnost v České republice, tak vyslat signál na Ukrajinu i do Ruska, že českým lidem to, co se děje na Ukrajině, není jedno,“ vysvětlil jeden z iniciátorů akce, podnikatel a mecenáš Dalibor Dědek. Stojí také za platformou Dárek pro Putina, která slouží k nákupu vojenského materiálu ukrajinské armádě.